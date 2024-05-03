Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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