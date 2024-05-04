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        Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:16
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        Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

        Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

        - 2 oyuncu kadro yok

        Gaziantep FK'nin gol ve asist yollarında etkili ismi Maxim sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

        - Hatayspor'a sadece 1 kez yenildi

        Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Hatay temsilcisi ile toplamda 7 maçta karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 3'ünü Gaziantep FK, 1'ini Hatayspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.

        Gaziantep ekibi, rakibine sadece 2021-2022 sezonu 9. haftasında deplasmanda 2-1 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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