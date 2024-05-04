Gaziantep FK, yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Bu maçların 3'ünü Gaziantep FK, 1'ini Hatayspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.

- Hatayspor'a sadece 1 kez yenildi

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK'nin gol ve asist yollarında etkili ismi Maxim sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

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