Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Araban ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.

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