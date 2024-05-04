Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Araban ilçelerinde belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 392 akıllı cep telefonu, 52 akıllı kol saati, 45 kulaklık, 22 elektronik sigara, 5 şarj aleti ele geçirildi
7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.