İslahiye'de gelincikler doğayı renklendirdi

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtırken, zaman zaman da gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyorlar.

Amanos Dağları eteğindeki Arpalı Mahallesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağı kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatini çekiyor.​​​​​​​

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