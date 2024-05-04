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        İslahiye'de gelincikler doğayı renklendirdi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bahar mevsiminin gelmesiyle tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğayı renklendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:44
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        İslahiye'de gelincikler doğayı renklendirdi
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bahar mevsiminin gelmesiyle tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğayı renklendirdi

        Amanos Dağları eteğindeki Arpalı Mahallesi yakınlarındaki buğday ve arpa ekili tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağı kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatini çekiyor.​​​​​​​

        Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtırken, zaman zaman da gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyorlar.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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