Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan şüpheli yakalandı

Şehitkamil ilçesinde bir garajda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

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