Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Sedat K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Vedat A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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