Gaziantep Botanik Bahçesi'nde ilkbahar renkleri hakim oldu

Gaziantep'teki farklı familyalardan çeşitli türde bitki bulunan Botanik Bahçesi, ilkbaharın gelişiyle beyaz, turuncu, pembe ve kırmızının tonlarına büründü.

Botanik Bahçesi'nde farklı türden ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere yaklaşık bin bitki yer alıyor. 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve gölet, ahşap köprü, pergola, kamelya ile taş yollardan oluşan botanik parkta ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Bahçenin bazı alanlarında yer alan yapay gölet, bitkisel tasarım alanları ve çevresindeki güller, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.