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        Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 19:44
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        Gaziantep FK, Hatayspor maçına hazır
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

        Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.

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