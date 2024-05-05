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        Gaziantep'te "Geleneksel Baklava Günü" kutlandı

        Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından organize edilen "Geleneksel Baklava Günü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:06
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        Gaziantep'te "Geleneksel Baklava Günü" kutlandı
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        Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından organize edilen "Geleneksel Baklava Günü" düzenlendi.

        Gaziantep Lisesi Bahçesi'nde bando konseri ve kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

        Daha sonra mezunlar için çalınan temsili ders ziliyle sınıflara girerek yoklama alındı.

        Baklava ve yemek ikramında bulunulan etkinlikte, 1960 ve 1982 yılı arası mezunlarına plaket takdim edildi.

        Vali Kemal Çeber'in de katıldığı etkinlik Armoni Müzik Derneği'nin şarkılarıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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