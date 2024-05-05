Gaziantep'te "Geleneksel Baklava Günü" kutlandı

Baklava ve yemek ikramında bulunulan etkinlikte, 1960 ve 1982 yılı arası mezunlarına plaket takdim edildi.

Daha sonra mezunlar için çalınan temsili ders ziliyle sınıflara girerek yoklama alındı.

Gaziantep Lisesi Bahçesi'nde bando konseri ve kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından organize edilen "Geleneksel Baklava Günü" düzenlendi.

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