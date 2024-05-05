Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ (Dk. 65 Ömürcan Artan), Djilobodji, M'Bakata, Monteiro (Dk. 81 Max Gradel), N'Koulou, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Bikel), Mustafa Eskihellaç (Dk. 87 Furkan Soyalp) Sorescu, Dragus
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam (Dk. 90 Cemali Sertel), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes (Dk. 90 Halil Dervişoğlu), Dele-Bashiru (Dk. 90+9 Görkem Sağlam), Massanga, Boudjemaa (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Doğukan Sinik (Dk. 71 Ömer Faruk Beyaz), Strandberg
Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam, Dk. 52 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 69 Doğukan Sinik, Dk. 80 Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Djilobodji, Dk. 62 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
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