Güneydoğu'dan Venezuela'ya 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, Venezuela'ya geçen yıl 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildiği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) açıklamasına göre, Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran ve beraberindeki heyet, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yapılabilecek ortak projeler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü'nün Türkiye'de ihracat yapan 8 tarım sektöründen biri olduğunu ifade etti.

Ülkedeki tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yarısının sektörlerinden yapıldığını anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Sektör ihracatının 3'te 1)i bölgemizden yapılıyor. Venezuela ile de güçlü bağlarımız var. 2023'te Venezuela'ya Türkiye'den yapılan 351 milyon dolar değerindeki ihracatın yaklaşık 220 milyon dolarlık kısmı sektörümüz tarafından yapıldı. Bu süreçte, bölgemizdeki sektör ihracatçıları ise 115 milyon dolarlık ihracat yaptı."

Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünleri için Türkiye'nin doğru bir ülke ve Güneydoğu'nun önemli bir makarna üretim bölgesi olduğunu aktaran Kadooğlu, şöyle devam etti: