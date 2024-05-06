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        Güneydoğu'dan Venezuela'ya 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, Venezuela'ya geçen yıl 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:23
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        Güneydoğu'dan Venezuela'ya 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, Venezuela'ya geçen yıl 115 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildiği bildirildi.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) açıklamasına göre, Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran ve beraberindeki heyet, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni ziyaret etti.

        Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yapılabilecek ortak projeler görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü'nün Türkiye'de ihracat yapan 8 tarım sektöründen biri olduğunu ifade etti.

        Ülkedeki tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yarısının sektörlerinden yapıldığını anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Sektör ihracatının 3'te 1)i bölgemizden yapılıyor. Venezuela ile de güçlü bağlarımız var. 2023'te Venezuela'ya Türkiye'den yapılan 351 milyon dolar değerindeki ihracatın yaklaşık 220 milyon dolarlık kısmı sektörümüz tarafından yapıldı. Bu süreçte, bölgemizdeki sektör ihracatçıları ise 115 milyon dolarlık ihracat yaptı."

        Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünleri için Türkiye'nin doğru bir ülke ve Güneydoğu'nun önemli bir makarna üretim bölgesi olduğunu aktaran Kadooğlu, şöyle devam etti:

        "Türkiye'den Venezuela'ya yapılan 91 milyon dolar değerindeki ihracatın neredeyse tamamı bölgemizden yapılıyor. İki ülke arasındaki ticarette önem arz eden diğer bir ürün buğday unu. Türkiye buğday unu ihracatında dünya lideri. Üretimin önemli bir kısmı bölgemizde yapılıyor. Buna rağmen, Türkiye'nin Venezuela'ya yaptığı 87 milyon değerindeki buğday unu ihracatının sadece 2 milyon dolar değerindeki kısmı bölgemizden yapılıyor. Bu noktada Venezuelalı alıcılar için fırsatlar olduğunu değerlendiriyorum. 4 milyon dolar değerindeki ayçiçek yağı ihracatının yarısını bölgemiz yapıyor."

        - Güneydoğu'lu ihracatçılar, Venezuela'ya çıkarma yapacak

        Kadooğlu, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için Venezuela'ya heyet göndereceklerini ve çalışmaları önemsediklerini dile getiren Kadooğlu, "Birliğimiz üyeleriyle birlikte bizler de Venezuela'ya 14-18 Ağustos tarihlerinde bir ticaret heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sektör firmalarımızın yer alacağı heyetle Venezuela'yı ziyaret edeceğiz. Firmalarımızın ürettiği ürünleri ve potansiyellerini daha yakından görme şansınız olacağı gibi ürün kalitelerimizi de tanıma şansı yakalayacaksınız. Heyetinizin bu ziyareti bizim için çok kıymetli, çok fazla anlam taşıyor." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

        Venezuela La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran da iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin artırılması gerektiğini belirtti.

        Venezuela'nın Türk yatırımcılarına büyük destekler vereceğini anlatan Teran, Güneydoğu'lu yatırımcıları ülkesine davet etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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