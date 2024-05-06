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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:47
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        GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüsle beton mikseri çarpıştı.

        Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, kaza yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

        Yaralı yolculardan Zeynep Gök de kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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