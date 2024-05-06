Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine yürüyüşle destek verdi.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak da öğrencilerle yürüdü.