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        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine yürüyüşle destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:21
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        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden ABD'deki Filistin eylemlerine destek
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine yürüyüşle destek verdi.

        GAÜN Merkezi Yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak da öğrencilerle yürüdü.

        Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdulkadir Göregen, savaş suçlarına karşı ortak tepki göstermek için bir araya geldiklerini, her türlü insanlık suçuna karşı olduklarını söyledi.

        Göregen, "Bizler İsrail'in Filistin'deki çocukları öldürmesine, orada yaşlılara, kadınlara el kaldırılmasına karşıyız. Bizler Doğu Türkistan'daki ölümlere karşıyız, bizler Ukrayna'da da çocukların öldürülmesine karşıyız. Bizler savaşlarda işlenen insanlık suçlarına karşıyız." dedi.

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