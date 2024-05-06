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        Gaziantep'te sağanak

        Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:41
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        Gaziantep'te sağanak
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        Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kentte aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem aldı.

        Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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