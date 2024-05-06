Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Kentte aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırdı. Bazı cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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