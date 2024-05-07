Gaziantep'te "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" düzenlenecek

Psikoloji, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi, sağlık bilimleri ve İslami ilimler gibi birçok alanın önde gelen araştırmacı, akademisyen ve yazarlarının katılacağı sempozyumda, ailenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, değişimler ve yenilikler tartışılacak.

Vakfın açıklamasına göre, sempozyum, Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 2024 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiği kentteki Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 10-12 Mayıs'ta yapılacak.

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