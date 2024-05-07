Gaziantep'teki trafik kazasında ölen 9 kişi toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.