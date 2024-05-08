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        İslahiye'de aranan 52 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:54
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        İslahiye'de aranan 52 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik nisan ayında bir dizi çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişi yakalandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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