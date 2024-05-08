İslahiye'de aranan 52 kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslahiye İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik nisan ayında bir dizi çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 52 kişi yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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