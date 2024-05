İslahiye'deki kazada yaşamını yitiren "Hatice anne" mahalleyi yasa boğdu

KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan ve mahallesinde "yetimlerin annesi" olarak bilinen Hatice Günen, sevenlerini yasa boğdu.

Minibüs ile beton mikserinin önceki gün çarpıştığı kazada 44 yaşında yaşamını yitiren Günen, kendisinin 4, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan görümcesinin de 2 çocuğuna annelik yapıyordu.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki komşularının çok sevdiği Günen, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere de yardımda bulunuyordu.

Kadının komşusu Cihan Kaplan da kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Günen'in iyi insan olduğunu dile getiren Kaplan, "Her işte mükemmel bir insandı. Fakir bir insan kapısını çalsa koşa koşa giderdi. Her günümüzü beraber geçirirdik. Allah rahmet eylesin. Benim can arkadaşımdı. Dün kendisini çok aradım ama cevap veren olmadı. Evinde de kimse yoktu. Dün akşam üzeri öğrendim ki ölmüş." ifadelerini kullandı.

- "Yetim çocuklara öz anası gibi bakıyordu"