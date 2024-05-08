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        Gaziantep'te "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" başladı

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında düzenlediği "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" Gaziantep'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:24
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        Gaziantep'te "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" başladı
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        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Sosyal ve Eğitim Uyum Projesi kapsamında düzenlediği "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri" Gaziantep'te başladı.

        Ortadoğu Fuar Merkezi'nde organize edilen ve 3 gün sürecek etkinliğe, kentteki 70 meslek ve teknik lisesi ile meslek odalarına bağlı 101 firma katıldı.

        Etkinlikte kurulan stantlarda, öğrenciler alan ve dallarına göre yaptıkları çalışmalarını sergiledi, firmalar ise faaliyetlerini anlatarak iş başvuruları aldı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik liselerdeki gençlerin ahilik kültürüyle iyi eğitim almaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Karagöz, şunları kaydetti:

        "Gençler mesleki eğitim alarak Türkiye'nin kalkınmasına çok büyük katkı veriyor. Onlarla ülke büyüyebiliyor ve üretebiliyoruz. Hakikaten çevremize baktığımızda mesleki eğitimin olmadığı, meslek sahibi insanların olmadığı bir hayat düşünün ve böyle bir hayatı herhalde çekemeyiz. O yüzden hayatı yaşanabilir kılan, ülkeyi büyüten, rekabet ortamında dünyada ayaklarının üzerinde dimdik olmasını sağlayan üretim gücü mesleki ve teknik eğitimden geçiyor."

        Vali Kemal Çeber ise meslek liselerinin kent ve ülke geleceği için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Her ortamda her fırsatta bu durumu konuşuyoruz. Mesleki liseler için yapılması gerekenlerin üzerinde durarak konuşuyoruz. Meslek liseleri için kentimizde güzel gelişmeler de oluyor ve çok daha fazlası olmak zorunda. Meslek lisesi öğrencilerinin sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Bir statüko sorunumuz var. Yani bir oto tamircisi, tekstil işçisinin meslek lisesi eğitimi alıp direkt mesleğe atılmış, işini çok güzel yapan birisinin bir doktordan, mühendisten, hakimden, validen çok da farkının olmadığını bu topluma inandırmamız lazım."

        Çeber, meslek liselerinin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini ve ileriki süreçte kente gastronomi meslek lisesi kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de etkinliğin mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek liselerin ve firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        8. sınıf öğrencilerin meslekleri tanıyacağı, 12. sınıf öğrencilerinin ise istihdamının yapılacağı program Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenecek.

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