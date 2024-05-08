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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 19:23
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        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

        Gaziantep FK yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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