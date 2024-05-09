Gaziantep Valisi Çeber, kentteki güvenlik faaliyetlerini açıkladı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yılın 4 ayındaki güvenlik faaliyetlerini anlattı.

Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanlığında kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılın ilk 4 ayındaki jandarma ve emniyet faaliyetlerini anlatan Çeber, il genelindeki malvarlığına işlenin suçların bir önceki döneme göre yüzde 25 azaldığını ve olayların aydınlatılmasının ise yüzde 58'den yüzde 78'e çıktığını söyledi.

Çeber, kasten adam öldürme olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 34 azaldığına işaret ederek şunları kaydetti: