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        Gaziantep'te belediyeden çölyak hastalarına ücretsiz ürün

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, sosyal marketleriyle çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ürün sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:13
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        Gaziantep'te belediyeden çölyak hastalarına ücretsiz ürün
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        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, sosyal marketleriyle çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ürün sağlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çölyak Hastalığında Beslenme ve Psikolojik Yansımaları" konulu seminerde çölyak hastalarının beslenme ve ürün bulmada yaşadığı sıkıntılar görüşüldü.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, programdaki konuşmasında, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında seminer düzenlediklerini ifade etti.

        Tahmazoğlu, 4 yıldır sosyal marketlerinde çölyak hastaları için 71 ürün bulundurarak hastalara destek olduklarını ve hastaların raporlarını getirmeleri halinde ürünleri ücretsiz verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

        “Çölyak bir rahatsızlık ve hepimizin başına gelebilecek durum. Çölyak toplumda çok bilinmeyen bir hastalık ve glütensiz malzemeleri bulmak çok zor. Parası olan da olmayan da bunun sıkıntısını yaşıyor. Bizim amacımız hastaların sıkıntı yaşamaması. Türkiye’de bunu uygulayan başka bir belediye yok. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz. Bir kişinin talebi bizim için önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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