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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri ve akademisyenler Filistin için sessiz yürüyüş yaptı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, (HKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:28
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        Gaziantep'te üniversite öğrencileri ve akademisyenler Filistin için sessiz yürüyüş yaptı
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, (HKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel katıldı.

        Katılımcılar, yürüyüşte "Bu zulme dur de", "İnsanlığın öldüğü yer: Filistin", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli?", "Gazze'de soykırım var!" yazılı pankart ve dövizleri taşıdı.

        Rektör Prof. Dr. Dereli, "sessiz" yürüyüşün artından yaptığı konuşmada, Filistin halkının çektiği acılara sessiz kalmayarak adalet ve özgürlük mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

        Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saadet Öztürk ise Filistin halkının yanında durarak, haklı özgürlük ve adalet taleplerini desteklemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

        Filistin topraklarında yaşanan olayların insanlığa karşı işlenen haksızlık ve zulüm olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

        "214 gündür süren saldırılarda 35 bin Filistinli İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybetti. Çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin canın İsrail barbarlığınca katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını üzüntüyle gözlemliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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