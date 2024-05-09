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        Gaziantep'te havaya ateş açan 9 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş açan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:59
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        Gaziantep'te havaya ateş açan 9 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş açan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede rastgele havaya ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşan şüphelileri tespit etmek için çalışma yaptı.

        Yapılan araştırmada şüphelileri tespit eden ekipler, 12 adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 583 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, 9 şüphelinin farklı adreslerde havaya rastgele ateş açma anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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