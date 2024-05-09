Gaziantep'te havaya ateş açan 9 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 583 fişek ele geçirdi.

Yapılan araştırmada şüphelileri tespit eden ekipler, 12 adrese operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede rastgele havaya ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşan şüphelileri tespit etmek için çalışma yaptı.

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