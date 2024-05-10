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        Depremzede engellilere 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı Sedat Kıymet'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalanlara gönderdiği 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:09
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        Depremzede engellilere 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı
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        Almanya'da yaşayan hayırsever iş adamı Sedat Kıymet'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde engelli kalanlara gönderdiği 104 akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        İslahiyeli olan Kıymet, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen ilçesindeki ve afet bölgesindeki engelliler için tekerlekli ve akülü sandalye temin etti.

        104 akülü araç ve tekerlekli sandalye, depremlerde enkaz altında kalarak engelli olan kişilere dağıtıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tek katlı evde depreme yakalanan ve enkaz altında kaldıktan sonra sakatlanan 60 yaşındaki Bekir Bayındır, Kıymet'in gönderdiği akülü araç sayesinde evinden dışarı çıkma imkanı buldu.

        Kıymet'e teşekkür eden Bayındır, sakat kalan ayağının tedaviyle iyileşebilmesinin mümkün olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

        İlçedeki akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edilen depremzedeler de çektikleri kısa video ile gurbette yaşayan Kıymet'e teşekkür etti.

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