Deprem bölgesinde İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te AK Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığınca "Gazze'de anne olmak" temalı basın açıklaması yapıldı.

Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Anne katili İsrail", "Çocuk katili İsrail", "Daha kaç annenin yüreği yanacak?" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, yaptığı açıklamada, günlerdir her yerde Anneler Günü telaşının yaşandığına dikkati çekerek, bu günün öksüzler ve evladını kaybedenler için ağır bir imtihan olduğunu söyledi.

Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan "soykırım" nedeniyle anneliğin daha önce hiç bu kadar zor olmadığını ifade eden Yavuz, "Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum: Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir." diye konuştu.