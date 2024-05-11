Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Hasan K. idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümüt Can D. yönetimindeki 27 ANV 045 motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, motosiklet sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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