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        Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:09
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        Gaziantep'te çarpışan motosikletlerin sürücüleri öldü
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

        Hasan K. idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümüt Can D. yönetimindeki 27 ANV 045 motosiklet, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, motosiklet sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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