GAÜN'de "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli" söyleşisi yapıldı

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN), "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli" söyleyişi yapıldı.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Baykar Akıllı Wep Sistemleri Grup Lideri ve T3 Al Programları Yöneticisi Refik Söylemez, dünyanın gündeminde yapay zeka olduğuna değinerek, Türkiye'nin de bu yarışta yer alması gerektiğini söyledi.

Bunun için Türkiye'nin büyük dil modelini geliştirdiklerini aktaran Söylemez, "Yakın bir zamanda bunu ekosisteme açmayı planlıyoruz. Paydaşlarımızla beraber birçok alanda sistemler geliştirdik. Bu projeden herhangi bir gelir beklemiyoruz, hiçbir şekilde satış stratejisi gütmüyoruz. Geliştirdiğimiz programla bilgiler daha güvende olacak. Birçok büyük kurumlarımız ihtiyaç halinde şuan ki programları kullanıyorlar bundan dolayı bilgiler yurt dışına akıyor ve bunu ücretli alıyorlar. Bizim geliştirdiğimiz program ücretsiz ve daha güvenilir olacak. Bunları yaparken gençlerimizle birlikte yapmak istiyoruz. Nasıl TEKNOFEST'te Gaziantep Üniversitesi paydaşlığında önemli yerlere geldiysek, yapay zeka alanında da hep beraber T3 ailesi ve topluluk olarak Türkiye'nin en iyi modelini çıkartıp bu alanda dünyanın en iyisi olmak istiyoruz." dedi.