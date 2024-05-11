Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Bu maçların 3'ünü Adana Demirspor kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşadı.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Ogün Özçiçek bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.

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