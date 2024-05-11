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        Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:26 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:26
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        Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde 35 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 40 gol attı, kalesinde ise 55 gole engel olamadı.

        Topladığı 35 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

        - 2 oyuncu kadro yok

        Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Arda Kızıldağ sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Ogün Özçiçek bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan birer galibiyet ve beraberlikle 4 mağlubiyet yaşadı.

        - Adana Demirspor'u hiç yenemedi

        Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Adana Demirspor ile toplamda 5 maçta karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 3'ünü Adana Demirspor kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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