Gaziantep'te ilkokul öğrencileri jandarma ekipleriyle buluştu

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de öğrencilerle sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki 35 öğrenci, öğretmenlerinin rehberliğinde jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.