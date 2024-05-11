Gaziantep FK futbolcusu N'koulou'nun kardeşi vefat etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Gaziantep FK'de Kamerunlu futbolcu Nicolas N'koulou'nun kardeşi Mbarga Francis vefat etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Gaziantep FK'de Kamerunlu futbolcu Nicolas N'koulou'nun kardeşi Mbarga Francis vefat etti.
Kulübün sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Francis'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefatın ardından N'koulou'ya kulübümüzce izin verilmiş olmasına rağmen oyuncumuz büyük karakter örneği sergileyerek karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemediğini ifade etmiştir. Defin ve cenaze işlemleri için Nicolas N'Koulou pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz olmak üzere kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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