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        Gaziantep FK futbolcusu N'koulou'nun kardeşi vefat etti

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Gaziantep FK'de Kamerunlu futbolcu Nicolas N'koulou'nun kardeşi Mbarga Francis vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:20
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        Gaziantep FK futbolcusu N'koulou'nun kardeşi vefat etti
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Gaziantep FK'de Kamerunlu futbolcu Nicolas N'koulou'nun kardeşi Mbarga Francis vefat etti.

        Kulübün sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Francis'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefatın ardından N'koulou'ya kulübümüzce izin verilmiş olmasına rağmen oyuncumuz büyük karakter örneği sergileyerek karşılaşmada takımını yalnız bırakmak istemediğini ifade etmiştir. Defin ve cenaze işlemleri için Nicolas N'Koulou pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz olmak üzere kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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