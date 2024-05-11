Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor

Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, dinleyicilere çeşitli sunumlar yaptı, gelen soruları cevapladı.

İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

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