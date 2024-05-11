Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor
İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.
İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlendi.
Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, dinleyicilere çeşitli sunumlar yaptı, gelen soruları cevapladı.
Sempozyumda ayrıca Anadolu Ajansı
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