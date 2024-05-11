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        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor

        İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:48
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        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor
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        İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" ikinci gününde devam etti.

        Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlendi.

        Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler, dinleyicilere çeşitli sunumlar yaptı, gelen soruları cevapladı.

        Sempozyumda ayrıca Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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