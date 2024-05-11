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        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu

        Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nin Anneler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, anne ve çocukları sanat çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:53
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        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
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        Gaziantep'te Çocuk Sanat Merkezi'nin Anneler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, anne ve çocukları sanat çalışmaları gerçekleştirdi.

        Etkinlikte resim, drama, müzik, mozaik gibi çeşitli aktivite yer aldı.

        Anneler, çocuklarıyla günün anlam ve önemini içeren resim çizdi, yaptığı sanatsal çalışmaları fotoğrafladı.

        Katılımcılardan Yasemin Güneş, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Çocuğuyla eğlendiği ve günü değerlendirdiğini ifade eden Güneş, "Bu önemli günde burada çocuklarımızla vakit geçirmek çok güzeldi. Burada yaptığım etkinlik beni çocukluğuma götürdü. Hem çocuklarımız eğlendi hem de biz eğlendik." dedi.

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