Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi

Gaziantep'te genç girişimcilere yönelik finansal okur yazarlığı semineri düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen etkinlikte, Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran bir sunum yaptı.

Başaran sunumunda, katılımcılara bütçe ve yatarım yönetimi, mali koşulları kontrol altına alma, tasarruf, enflasyonist ortamda alınması gereken tedbirler gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, finansal okuryazarlığın artık vazgeçilemez hale geldiğini belirterek şunları kaydetti: