Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi

        Gaziantep'te genç girişimcilere yönelik finansal okur yazarlığı semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te genç girişimcilere yönelik finansal okur yazarlığı semineri düzenlendi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen etkinlikte, Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran bir sunum yaptı.

        Başaran sunumunda, katılımcılara bütçe ve yatarım yönetimi, mali koşulları kontrol altına alma, tasarruf, enflasyonist ortamda alınması gereken tedbirler gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, finansal okuryazarlığın artık vazgeçilemez hale geldiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Veri çağına girmiş olmamızın ve her şeye kolay yoldan ulaşabilmemizin büyük avantajlarının yanında dezavantajlarını da yaşıyoruz. Veri kirliliğinin getirdiği sorunlarla beraber verinin ulaşılabilirliği beraberinde rekabeti de artırdı. Her geçen gün rekabet artıyor. 15-20 sene önce finansal okuryazarlık diye bir derdimiz yokken şimdi vazgeçilmez hale geldi. Teknoloji geliştikçe daha iyi bir analizci ve verileri okurken bilinçli olmazsak içinde bulunduğumuz veri çağı, avantajdan çok dezavantaja dönüşecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
        Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor
        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor
        Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı
        Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı
        Gaziantep FK futbolcusu N'koulou'nun kardeşi vefat etti
        Gaziantep FK futbolcusu N'koulou'nun kardeşi vefat etti