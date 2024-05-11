Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlikler düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Anneler Gününe özel olarak, anneler ve çocuklarının katılımıyla bilimsel keşiflerle dolu etkinlik günü yapıldı.

Teknoloji atölyesinden doğa bilimlerine, uzay ve havacılıktan matematiğe kadar geniş bir yelpazede sunulan etkinliklerde, katılımcılara çeşitli deneyler yaptırıldı. Anneler ise çocuklarıyla birlikte bilim ve teknolojinin heyecan verici dünyasına adım attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Münever Yıldırım, 2 çocuğuyla birlikte etkinliklere katıldığını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini, çok güzel bir ortam olduğunu söyledi.

Annesiyle birlikte gelen Salih Enes Uzuntop ise, "Çok güzel etkinlikler yaptık. Bugün, her şeyi annem için yapıyorum. Annemi çok seviyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bizlere böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Şehitkamil Belediyemize de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bilim Şehitkamil Atölye Eğitmeni Medine Küçükaslan da, katılımın çok yoğun olduğunu, onların bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.