Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor

        Otomobil Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek Auto-Drift Fest 2024 etkinliği öncesi toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomobil Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek Auto-Drift Fest 2024 etkinliği öncesi toplantı yapıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği destekleriyle Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi’nde başlayacak etkinlikte modifiye araçlar birbiriyle yarışacak.

        Güvenli ve düzenli yarış alanlarının kurulması, sürdürülebilir motor sporları faaliyetlerinin geliştirilmesiyle geniş kitlelere ulaşılmasının amaçlandığı etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival için uygun yerlerde daha güvenli şartlarda profesyonel eğitimli mekanlar hazırlandığını söyledi.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise, gençler için gereken her türlü desteğin verileceğini ifade ederek, "Güvenli yerlerde drift, hem terapi olacak hem de gençler güvenli bir şekilde ne istiyorlarsa her türlü imkanı sağlayan başkan Fatma Şahine teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun bizde heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
        Adıyaman'da otomobil takla attı:1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor
        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor