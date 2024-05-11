Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor

Otomobil Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Gaziantep'te ilk kez düzenlenecek Auto-Drift Fest 2024 etkinliği öncesi toplantı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği destekleriyle Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi’nde başlayacak etkinlikte modifiye araçlar birbiriyle yarışacak.

Güvenli ve düzenli yarış alanlarının kurulması, sürdürülebilir motor sporları faaliyetlerinin geliştirilmesiyle geniş kitlelere ulaşılmasının amaçlandığı etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival için uygun yerlerde daha güvenli şartlarda profesyonel eğitimli mekanlar hazırlandığını söyledi.