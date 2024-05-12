Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Yesemek Ultra Trail koşusu spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Yesemek Ultra Trail koşusu spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğine 375 yerli ve yabancı sporcu farklı etaplarda yarıştı.

        Antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedefleyen etkinlikte yarışmacılar, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde başlayan patika yolculuğunu, çam ağaçları arasında, Tilmen Höyük çevresinde ve Karasu Çayı kenarında koşu düzenledi.

        Etkinlik, dereceye giren yarışmacılara verilen madalya ve ödüllerin ardından Sercan Budak konseriyle son buldu.

        Etkinliğe, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şiddet sürüyor! Sedyedeyken doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyedeyken doktora saldırdı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!

        Benzer Haberler

        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...
        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...
        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor
        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor
        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)