Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı

Antik dünyanın "İlk açık hava heykel atölyesi" olma özelliği taşıyan Yesemek'in tarihi güzelliğini tanıtmayı hedefleyen etkinlikte yarışmacılar, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde başlayan patika yolculuğunu, çam ağaçları arasında, Tilmen Höyük çevresinde ve Karasu Çayı kenarında koşu düzenledi.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğine 375 yerli ve yabancı sporcu farklı etaplarda yarıştı.

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