Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu

Türkiye'nin farklı illerindeki modifiyeli araç tutkunları, "Auto&Driffest" festivali çerçevesinde Gaziantep'te buluştu.

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen festivale, modifiyeli ve görseli güzel yaklaşık 200 araç katıldı.

Festivalde birbirleriyle tanışan modifiyeli araç tutkunları, ses sistemlerini tanıttı, performanslarıyla eğlendi.

Daha sonra ralli pilotu Burcu Çetinkaya ve diğer katılımcılar tarafından drift gösterisi yapıldı.

Burcu Çetinkaya, AA muhabirine, kendilerini misafir eden Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teşekkür etti.