Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadılar

Gaziantep'te 12 kadın "Anneler Günü"nde doğum yaptı.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 12 anne "Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadı.

İlknur Demirarslan, AA muhabirine, bugünün kendisi için diğer günlerden çok daha farklı olduğunu söyledi.

Demirarslan, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Anneler Günü'nde bu duyguyu tatmak çok güzel. Anneler Günü hediyesi gibi oldu." dedi.

Anne Melek Taş da ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini ve mutlu olduğunu belirtti.