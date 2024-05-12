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        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi

        İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:00
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        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi
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        İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi.

        Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde üç gün süren sempozyumda, çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlendi.

        Sempozyumun kapanış programında konuşan Vali Kemal Çeber, bu yıla "Gaziantep aile yılı" dediklerini söyledi.

        Kentte bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Çünkü bu anlamda derdimiz var. Şehrin sorunlarını her oturup konuştuğumuzda eğer ki aile değerlerimizi ve bizi biz yapan aile mefhumunu hala orijinal haliyle sürdürebiliyor olabilsek ya da o genlere dönebilsek bugün bu şehirde sorun diye konuştuğumuz şeyleri konuşmayız. Gaziantep'te en çok asayiş, uyuşturucu, hırsızlık, çarpık yapılaşmayı, trafik kurallarına uymamayı, bazen de haksız rekabeti konuşuyoruz. Bunların hepsi iyi aile olmuş insanların bizlere yaşatmayacağı sorunlardır. Ben buna inanıyorum."

        "Devlet büyük bir ailedir, aile ise küçük bir devlettir" diyen Çeber, her ikisini de çok iyi yönetmek gerektiğini ve her ikisini de değerler, sistem ve belli bir prensipler üzerine kurgulamak gerektiğini ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu yılı aile yılı olarak ilan ettiklerini ve bu kararın bir devlet duruşu olduğunu vurgulayarak, "Medeniyetin dünya barışına ihtiyacı var. Anne kalbiyle bakılan her yerde bugün Gazze'de çocuklar ölmez, öldürülmez. Bugün Gazzeli annelerin mağdur, mahcup göz yaşıyla dünyaya bakmaz." diye konuştu.

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Uluslararası Aile Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Şirin ise Türkiye'de 20'den fazla ilden ve 15 farklı ülkeden akademisyenlerin sempozyuma katıldığını dile getirdi.

        Sempozyumda vurgulanan ana fikrin, ailenin, toplumun temel yapı taşı olduğunu anlatan Şirin, şöyle devam etti:

        "Sempozyumda vurgulanmak istenen aile vazgeçilmez bir kurumdur. Belki de tüm toplumlar için bu durum geçerlidir. Aile, vazgeçilemez, ötelenemez bir kurumdur, temel yapı taşıdır. Ailenin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar ailenin varlığına yönelik sorunlardır. Dolayısıyla ailenin varlığını devam ettirmesi için bilinçli nesillere eğitimcilere ve yöneticilere ihtiyacı vardır. "

        Vali Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sempozyumda ayrıca Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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