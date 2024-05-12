Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi

İstanbul Aile Vakfının aile değerlerini koruma ve geliştirme misyonuyla Gaziantep'te düzenlediği "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde üç gün süren sempozyumda, çeşitli konu başlıklarıyla 3 salonda 12 oturum düzenlendi.

Sempozyumun kapanış programında konuşan Vali Kemal Çeber, bu yıla "Gaziantep aile yılı" dediklerini söyledi.

Kentte bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Çünkü bu anlamda derdimiz var. Şehrin sorunlarını her oturup konuştuğumuzda eğer ki aile değerlerimizi ve bizi biz yapan aile mefhumunu hala orijinal haliyle sürdürebiliyor olabilsek ya da o genlere dönebilsek bugün bu şehirde sorun diye konuştuğumuz şeyleri konuşmayız. Gaziantep'te en çok asayiş, uyuşturucu, hırsızlık, çarpık yapılaşmayı, trafik kurallarına uymamayı, bazen de haksız rekabeti konuşuyoruz. Bunların hepsi iyi aile olmuş insanların bizlere yaşatmayacağı sorunlardır. Ben buna inanıyorum."

"Devlet büyük bir ailedir, aile ise küçük bir devlettir" diyen Çeber, her ikisini de çok iyi yönetmek gerektiğini ve her ikisini de değerler, sistem ve belli bir prensipler üzerine kurgulamak gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu yılı aile yılı olarak ilan ettiklerini ve bu kararın bir devlet duruşu olduğunu vurgulayarak, "Medeniyetin dünya barışına ihtiyacı var. Anne kalbiyle bakılan her yerde bugün Gazze'de çocuklar ölmez, öldürülmez. Bugün Gazzeli annelerin mağdur, mahcup göz yaşıyla dünyaya bakmaz." diye konuştu.