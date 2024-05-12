Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 800 yataklı hastane yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 800 yataklı hastane yapılacağını bildirdi.

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Gül, burada, Mehmet Yılmaz ve ekibinin kentte girilmeyen mahalle ve sokak, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalıştığını belirterek, "Şehitkamil teşkilatı seçimi kazanmak için elinden geleni yaptı. Milletimizin bu dönem için takdiri bu oldu. Şehitkamil ilçe teşkilatının çalışmalarıyla ben inanıyorum ki önümüzdeki ilk yerel seçimlerde Şehitkamil yeniden AK Parti'ye geçecektir." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette Şehitkamil ilçesi için bir müjde veren Gül, "Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldik. Gaziantep'i bölgenin sağlık üssü yapmakta kararlıyız. Beykent Mahallesi'nde 800 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi
        Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu" sona erdi
        Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadılar
        Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadılar
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu
        Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu
        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı
        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı
        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...
        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...