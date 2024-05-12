Gaziantep'teki "2. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayımlandı

Gaziantep'te 3 gün süren "2. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

İstanbul Aile Vakfından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Aile Akademisinin işbirliğinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde 3 süren ve bugün son bulan sempozyumun sonuç bildirgesinde, ailenin, toplumun temel yapı taşı ve vazgeçilemez bir kurum olduğuna dikkati çekildi.

Ailenin bugün karşı karşıya kaldığı sorunların, ailenin varlığına yönelik olduğu belirtilen bildirgede, "Ailenin varlığını devam ettirmesi için bilinçli nesillere, eğitimcilere ve yöneticilere ihtiyaç vardır. Ailenin yaşadığı krizi anlamak ve çalışmaların teoriden-pratiğe aktarılması için bütüncül bir bakış açısının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda bu tür sempozyumların önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Aile sempozyumu günümüz ailesinin yasadığı krizi anlamak ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmek adına önemli bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Küresel tehditler altında bir an bile olsa ihmal edilmemesi gerektiği bir kez daha ortaya konulan, toplumun ve insanlığın refahı için daha çok ilgilenilmesi gereken son kalenin "aile" olduğuna işaret edilen bildirgede, Türkiye'deki farkındalığın uluslararası arenaya taşındığı aktarıldı.

Bildirgede, aile konusunda kamu, akademi, özel sektör, sivil toplum, medya çalışma gruplarının oluşturulması, üniversite, kamu ve STK işbirliğinin güçlendirilerek, ülke geneline yayılması gerektiği ifade edilerek, aile ilgili yapılan çalışmaların teorik düzeyde kalmaması, ailelerin bu çalışmalardan faydalanması için gerekli adımların atılmasının önem arz ettiği bildirildi.