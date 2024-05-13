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        Gaziantep'te aile içi silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 00:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:30
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        Gaziantep'te aile içi silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı.

        Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Halil Ö'nün oğlu İ.E.Ö. (15) ile damadı Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

        Yaralanan İ.E.Ö’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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