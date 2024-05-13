Gaziantep FK, 2 maç sonra galip geldi

Gaziantep FK yönetiminin kendisine izin vermesine rağmen kritik Adana deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Kamerunlu savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Gaziantep FK'nin stoperlerinden Nicolas N'Koulou'nun kardeşi Mbarga Francis karşılaşmadan bir gün önce vefat etti.

Gaziantep FK'nin gol yollarında en önemli oyuncusu Denis Dragus, skorer performansını Adana Demirspor karşısında da sergiledi.

Gaziantep FK ayrıca 6 kez karşılaştığı Adana Demirspor'u da ilk defa yenme başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk defa bir lig karşılaşmasında 6 gol attı.

- Süper Lig'de ilk defa bir maçta 6 gol attı

Ligin 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, 34. haftada Trabzonspor'a 4-2 yenildi, 35. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

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