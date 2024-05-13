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        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:38
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        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Dervişpaşa Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı.

        Bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı, iş makinesi operatörü binayı yıkmaya başladı. Çalışma esnasında bina kendiliğinden yıkıldı.

        Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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