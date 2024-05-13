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        Gaziantep'te, deprem bölgesindeki gazetecilerin sorunları masaya yatırıldı

        Gaziantep'te iki gün sürecek "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:41
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        Gaziantep'te, deprem bölgesindeki gazetecilerin sorunları masaya yatırıldı
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        Gaziantep'te iki gün sürecek "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Basın Cemiyeti işbirliğinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölgedeki gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik seminer verildi.

        Bölgedeki gazetecilerin sorunlarının konuşulduğu programda, çözüm önerileri tartışıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda, yerel basının önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "24 saat zaman mefhumu tanımadan kalbinde de memleket sevdan varsa yaptığı işi iyi yapma gayreti olan gönül ve dava insanlarıyla gidecek çok yolumuz var. Önümüzdeki engelleri aşarak ileri demokrasiye ulaşacağız. Edinilen şikayetler her yönden yüksek teknolojiyle desteklenmesi mali olarak da gelecek gayesi hissetmemesi gerekiyor."

        Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ise uzun yıllar sonra ilk defa Gaziantep'te bir etkinliği birlikte yapma kararını aldıklarını söyledi.

        Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş ise iletişimin en basit haliyle iki kişi arasında enformasyon ağı olduğunu belirterek, "Günümüzde bilgi ve kaynağı korumak daha değerli hale geldi. Bu noktada eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'te yapılacak eğitimin de genç meslektaşlarıma ve üniversite öğrencilerine yol gösterici rehber niteliği taşıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Taş da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40'a yakın gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Sadece Kahramanmaraş'ta 30'a yakın gazeteci. İş yerleri yıkıldı. Halen cep telefonu ile mesleğini sürdüren meslektaşlarımız var. İsterim ki gazetecilere sahip çıkılsın." dedi.

        Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise Malatya'nın depremlerde büyük yıkıma uğradığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Şu anda Malatya yeniden inşa ediliyor. 300 bine yakın insan Malatya'yı terk etti. 200 bin kişi ise konteynerlerde yaşıyor. Malatya basını da tamamen enkaz altında kaldı. Gazeteciler, basın konteynerlerinde mesleklerini sürdürüyor. Malatya'da gazeteyi basacak tek matbaa kalmadığı için gazeteleri konteynerde hazırlayıp Adana'da basıyoruz. Buna rağmen Malatya'da ayakta kalmak istiyoruz."

        Üniversite öğrencileri ile bölgedeki gazetecilere internet haberciliği konusunda eğitim verilen program, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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