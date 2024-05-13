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        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:25
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        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Gaziantep'te sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı.

        Bazı kent sakinleri ıslanmamak için kendilerince önlem alırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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