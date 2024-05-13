Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralayan zanlı sokakta silahla dolaşmış

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşini silahla öldürüp, oğlu ve damadını yaralayan kişinin silahla caddede dolaştığı ve polise teslim olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralayan zanlı sokakta silahla dolaşmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde eşini silahla öldürüp, oğlu ve damadını yaralayan kişinin silahla caddede dolaştığı ve polise teslim olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Belkıs Mahallesi'nde dün aile bireyleri arasında çıkan tartışmada silahla eşi Zeynep Ö'yü (44) öldüren, oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u yaralayan Halil Ö'nün olay sonrası sokaktaki davranışları vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Halil Ö'nün silahla sokakta yaralı olarak olay yerinden kaçan damadı Bozkurt'u seslenerek aradığı, Bozkurt'un ise bir otomobilin arkasında yaralı şekilde saklandığı ve Halil Ö'nün polis ekiplerine teslim olması yer aldı.

        Dün gece yarısı merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıkmış, Halil Ö. yanında bulunan silahla eşini öldürüp oğlu ve damadını yaralamıştı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"

        Benzer Haberler

        Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı k...
        Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı k...
        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Eşini öldürüp, oğlu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kam...
        Eşini öldürüp, oğlu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kam...
        Gaziantep'te, deprem bölgesindeki gazetecilerin sorunları masaya yatırıldı
        Gaziantep'te, deprem bölgesindeki gazetecilerin sorunları masaya yatırıldı
        İslahiye'de 10 bin dönüm arazide bezelye hasadı sürüyor
        İslahiye'de 10 bin dönüm arazide bezelye hasadı sürüyor
        Ağır hasarlı 6 katlı bina yıkılırken çöktü
        Ağır hasarlı 6 katlı bina yıkılırken çöktü