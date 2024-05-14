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        Üniversiteliler, depremzede öğrencilere "bayramlık" için tezgaha geçti

        Gaziantep'te Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, bağışçılardan aldıkları elbise ve eşyaları üniversite yerleşkesinde açtıkları stantta "pazarcı" gibi satarak elde ettikleri gelirle depremzede öğrencilere "bayramlık" almak için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:19
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        Üniversiteliler, depremzede öğrencilere "bayramlık" için tezgaha geçti
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        Gaziantep'te Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, bağışçılardan aldıkları elbise ve eşyaları üniversite yerleşkesinde açtıkları stantta "pazarcı" gibi satarak elde ettikleri gelirle depremzede öğrencilere "bayramlık" almak için çaba gösteriyor.

        TOG üyeleri ve öğrenciler, kentte başlattıkları "Bana Yeniden Projesi" kapsamında, depremzede öğrencilere Kurban Bayramı'nda yardımda bulunmak için çalışma başlattı.

        Bağışçılardan toplanan elbise ve eşyaları, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki açtıkları stantta satışa sunan üye ve öğrenciler, depremzede çocuklar için tezgah başına geçti.

        Ürünleri satmak için 2 gün mesai yapan üye ve öğrenciler, elde ettikleri gelirle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki 350 öğrenciye Kurban Bayramı'nda ayakkabı ve elbise alacak.

        TOG Yönetim Kurulu Üyesi Sezen Bulut, AA muhabirine, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Projenin güzel şekilde ilerlediğini aktaran Bulut, şunları söyledi:

        "Deprem bölgesindeki bir ilkokulun öğrencilerine bayramlık ayakkabı ve kıyafet almayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2 bin ürünü ulaşılabilir fiyatlarla Gaziantep Üniversitesi kampüsünde iki gün boyunca satışa sunduk. Elde ettiğimiz geliri deprem bölgesindeki bir ilkokulda çocuklara bayramlık almak için kullanacağız. Öğrencilerin ilgisi yüksek, kıyafetlerin yarısından fazlası ilk günden satıldı. Organizasyonun gelirlerinin nereye gideceğini duyunca alışveriş yapma konusunda öğrencileri daha gönüllü gördük. Sosyal sorumluluk bilincinde olmaları bizim için kıymetli."

        GAÜN Kök Hücre Öğrenci Topluluğu Üyesi Yağmur Çörekçioğlu ise böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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