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        Gaziantep'te 103 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi

        Gaziantep'te 103 engelliye yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:14
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        Gaziantep'te 103 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi
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        Gaziantep'te 103 engelliye yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye önündeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin kendi istekleriyle engelli olmadığını, kimsenin engelli olmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

        Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Hepimiz her an engelli olabiliriz. Eve hapsolmak zor bir şey. Engelli olmasak bile bir hafta, bir ay evde kalmak mümkün değil. Bu anlamda engelli vatandaşlarımıza katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bugün itibarıyla 3 bin 886 sandalyeyi engelli kardeşlerimize hiçbir talepte bulunmadan hediye ettik. Bunlar onların hakkı, güle güle kullansınlar ve evde hapsolmasınlar. Engelli kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir, Rabb'imizin biz emanetidir. Biz onlara ne kadar yardımcı olup dualarını alırsak iki dünyamızı da kurtarmış oluruz."

        Tahmazoğlu, görme engelli bireylere de baston desteğinde bulunacaklarını sözlerini ekledi.

        Konuşmaların ardından 103 engelliye tekerlikle sandalyeleri hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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